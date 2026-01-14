Франк Артига назначен на пост главного тренера "Рубина"

Соглашение с испанцем рассчитано до лета 2027 года

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Рубина" Франк Артига © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Испанец Франк Артига назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. 13 января "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова.

Артиге 49 лет, 10 января он покинул пост главного тренера ангольского клуба "Петру Атлетику", специалист возглавлял команду с июня 2025 года. С июня 2024-го по апрель 2025-го испанец тренировал подмосковные "Химки". В январе 2023 года он возглавил московскую "Родину-2", в октябре того же года его назначили на должность главного тренера основной команды. По итогам сезона-2023/24 "Родина" заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги, а испанец покинул команду. С 2010 по 2021 год он работал в академии испанской "Барселоны".

"Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету команды 23 очка по итогам 18 туров.