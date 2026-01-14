Горнолыжница Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии

Соревнования прошли в германском Бишофсвизене

Юлия Плешкова © AP Photo/ Marco Trovati

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла третье место в супергиганте на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в германском Бишофсвизене.

Плешкова показала результат 55,94 секунды. Победительницей соревнований стала финка Роса Похьолайнен (55,67 секунды). Второе место заняла немка Антониа Райшль (55,79).

Плешковой 28 лет, она является двукратной чемпионкой России. В 2022 году она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, став 10-й в комбинации.