Фигурист Попов не планирует завершать карьеру

По словам бронзового призера этапа Гран-при России, его мотивирует поддержка болельщиков

Иван Попов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фигурист Иван Попов еще не думает завершать карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

В мае исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход Попова в сборную Узбекистана.

13 января Попов в качестве тренера выводил на старт фигуристку Еву Тарасенко на мемориале Волкова. Спортсменка тренируется в группе Алексея Василевского.

"Моя жизнь кардинально поменялась, пока что я привыкаю к изменениям. Спорт - это моя жизнь, независимо от того, тренер я или спортсмен. Но карьеру я еще не завершаю. Как только я завяжу с большим спортом, я дам знать, - сказал Попов. - Получаю теплые слова от своих болельщиков - греет душу и возрождает во мне мотивацию, спасибо".

Попову 21 год. Он является серебряным призером чемпионата России по прыжкам 2024 года и бронзовым призером этапа Гран-при России 2022 года.