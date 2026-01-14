Фигурист Попов не планирует завершать карьеру
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фигурист Иван Попов еще не думает завершать карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.
В мае исполком Федерации фигурного катания на коньках России не одобрил переход Попова в сборную Узбекистана.
13 января Попов в качестве тренера выводил на старт фигуристку Еву Тарасенко на мемориале Волкова. Спортсменка тренируется в группе Алексея Василевского.
"Моя жизнь кардинально поменялась, пока что я привыкаю к изменениям. Спорт - это моя жизнь, независимо от того, тренер я или спортсмен. Но карьеру я еще не завершаю. Как только я завяжу с большим спортом, я дам знать, - сказал Попов. - Получаю теплые слова от своих болельщиков - греет душу и возрождает во мне мотивацию, спасибо".
Попову 21 год. Он является серебряным призером чемпионата России по прыжкам 2024 года и бронзовым призером этапа Гран-при России 2022 года.