Восемь российских ски-альпинистов выступят на этапе Кубка мира во Франции

Соревнования пройдут 15-16 января в Куршевеле

Никита Филиппов © IPA/ Sipa USA via Reuters Connect

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Все восемь российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, заявились на этап Кубка мира по ски-альпинизму, который пройдет с 15 по 16 января во французском Куршевеле. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

15 января пройдет спринт, на следующий день спортсмены выйдут на старт вертикальной гонки.

Россияне планируют принять участие в обеих гонках. В заявку вошли Александр Антонов, Андрей Федоров, отобравшийся на Олимпиаду Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко. В спринтерской гонке собираются стартовать 128 спортсменов из 24 стран, в вертикальной - 152 из 25.

Отбор на олимпийский турнир по ски-альпинизму завершился 21 декабря. Из России право выступить на Играх-2026 завоевал только Филиппов. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.