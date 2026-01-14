Тарасова назвала прелестными актерские навыки фигуристки Игнатовой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала прелестными актерские навыки серебряного призера Олимпиады по фигурному катанию Александры Игнатовой (до замужества - Трусовой), дебютировавшей в "Ледниковом периоде". Такое мнение Тарасова высказала в эфире телепроекта.

Игнатова на проекте выступает в паре с актером Иваном Жвакиным. Тарасова вошла в состав жюри.

"Какая прелесть эта Саша! Так по тебе соскучилась, не докаталась в спорте, только начали тебя любить всей душой - ты ушла, - сказала Тарасова. - Ты сегодня показала себя с другой стороны, ты была актерски очень хороша. Ваня - тоже молодец, не качался, не испортил себе работу и Саша".

"Саша - ты не просто выдающаяся катальщица, ты еще и мать, - продолжила тренер. - Смотрю ваши фото с ребенком. Это очень мило".

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.