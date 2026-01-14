Дзюба рассказал, почему отдал сына в футбольную школу "Динамо"

Одной из причин стала большая история бело-голубых

Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 14 января. Одной из причин, почему четырехкратный чемпион России по футболу в составе петербургского "Зенита", воспитанник московского "Спартака" Артем Дзюба отдал своего сына в школу московского "Динамо", стала большая история бело-голубых. Об этом Дзюба рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Это моя гордость, он прямо динамовец. Почему "Динамо"? Выбирали лучшие школы, на слуху сейчас "Чертаново" и "Динамо". Остановились на второй, там и клуб с большой историей, и территориально недалеко от дома. Могли попробовать и в "Локомотив", и в "Спартак", но я сам был больше за "Динамо", - сказал Дзюба.

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром среди российских футболистов, а также лучшим бомбардиром сборной России. С 2024 года нападающий выступает за тольяттинский "Акрон", ранее он был игроком московских "Спартака" и "Локомотива", "Зенита", томской "Томи", "Ростова", тульского "Арсенала" и турецкого клуба "Адана Демирспор".