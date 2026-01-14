Минское "Динамо" подписало новый контракт с лучшим бомбардиром сезона КХЛ

Новое соглашение с Сэмом Энэсом рассчитано до конца сезона-2027/28

Нападающий "Динамо" Сэм Энэс © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Американский нападающий Сэм Энэс подписал новый контракт с минским хоккейным клубом "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2027/28.

Энэсу 32 года, он выступает за "Динамо" с сезона-2023/24. До этого форвард играл в Северной Америке. В нынешнем сезоне Энэс набрал 50 очков (22 гола + 28 результативных передач) в 42 матчах и возглавляет список лучших бомбардиров регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 59 очков по итогам 43 игр.