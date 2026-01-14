Тренер "Спартака" Карседо назвал Дзюбу большим футболистом

Ранее испанец работал в клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери, тогда же Дзюба играл за красно-белых

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба является большим футболистом, он был важным игроком для московского "Спартака" и сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Хуан Карседо.

Карседо возглавил "Спартак" в начале января. Ранее он работал в клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери, тогда же Дзюба играл за красно-белых.

"Дзюба - это большой игрок, он был важен как для "Спартака", так и для сборной России. Могу сказать только хорошее о нем. Мы еще с ним увидимся во второй части сезона", - сказал Карседо.

Новый главный тренер "Спартака" подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

"Да, я много работал с Унаи Эмери в одном штабе. Наша совместная работа повлияла на меня. Но я другой тренер. Я хочу видеть привлекательный футбол, понимаю, насколько большой этот клуб", - добавил Карседо.