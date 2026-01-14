Фигуристы Степанова и Букин выступят в финале Гран-при России

Александра Степанова и Иван Букин © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин примут участие в финале Гран-при России по фигурному катанию. Об этом Степанова сообщила журналистам.

Турнир пройдет с 4 по 9 марта в Челябинске.

"Конечно, - ответила Степанова на вопрос о выступлении в финале Гран-при. - Что мотивирует продолжать? Мы с Ванькой решили еще в предыдущем сезоне, по-моему, еще даже до чемпионата России. Мы с тренерами и федерацией поговорили, что хотим еще выскочить на одну Олимпиаду, но ее сейчас не случилось. Тогда было так - еще хочется покататься, еще есть что попробовать. Дай бог сил, будем работать и стараться".

Также Степанова прокомментировала возможность получения нейтрального статуса. "Тут кроме веры ничего больше нет. Никаких гарантий никто нам дать не может", - заключила фигуристка.

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Фигуристы являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.