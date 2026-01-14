Дзюба назвал переход из "Спартака" в "Зенит" самым трудным решением в жизни

Нападающий перешел из московской команды в петербургскую в 2015 году

Артем Дзюба © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 14 января. Переход из московского футбольного клуба "Спартак" в петербургский "Зенит" стал самым трудным решением в жизни нападающего Артема Дзюбы. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Самое трудное решение в жизни? Когда переходил из "Спартака" в "Зенит" - это было кошмарное время", - сказал Дзюба.

Дзюба является воспитанником "Спартака", он являлся игроком основной команды красно-белых с 2006 по 2015 год. Вместе со "Спартаком" он трижды стал серебряным призером чемпионата России. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за "Зенит", с которым четырежды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды - Суперкубок России.