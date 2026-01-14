В "Спартаке" рассказали о будущем Барко в клубе

По словам спортивного директора московского клуба Франсиса Кахигао, аргентинский полузащитник чувствует себя счастливым в команде

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко чувствует себя счастливым, играя за красно-белых. Об этом журналистам рассказал спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао.

"Что касается интереса к нему со стороны других клубов, у меня нет такой информации. Это очень хороший футболист. Сейчас он счастлив быть здесь, в "Спартаке", и мы хотим, чтобы в ближайшие годы он продолжал играть за наш клуб", - сказал Кахигао.

Барко 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 21 матч в различных турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.