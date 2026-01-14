Акатьева рассказала, что не тренируется полноценно из-за травмы

Фигуристка пропустила чемпионат России, который прошел в конце декабря

Софья Акатьева © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева тренируется не в полную силу из-за небольшой травмы. Об этом она рассказала журналистам на съемках "Ледникового периода".

Ранее Акатьева пропустила чемпионат России. Фигуристка выступает в телепроекте в паре с актером Артуром Каспрановым.

"Как удается совмещать тренировки и участие в шоу? Потихоньку. У меня сейчас небольшая травма, я пока с ограниченными нагрузками [тренируюсь], - рассказала Акатьева. - Буду совмещать. Думала насчет участия, советовалась с тренерами, Этери Георгиевной [Тутберидзе], это хороший опыт. Очень приятно поучаствовать. Тем более такая ностальгия, приятные воспоминания отсюда".