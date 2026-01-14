Карседо отметил, что будет работать в тесном контакте с капитаном

Тренер признался, что для него очень важна вовлеченность

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Капитан играет ключевую роль в жизни команды, и главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карседо намерен работать с ним в тесном контакте. Об этом испанский тренер рассказал журналистам.

Карседо возглавил "Спартак" в начале января, подписав контракт до лета 2028 года.

"Я планирую сохранять традиции и то, что уже устоялось в команде. Для меня очень важна вовлеченность - это прежде всего коммуникация и постоянный диалог, - сказал Карседо. - Капитан играет ключевую роль. Он очень важен для команды, и я всегда буду стараться быть рядом с капитаном, поддерживать его и работать с ним в тесном контакте".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.