Хоккеисты "Автомобилиста" в четвертый раз за сезон обыграли "Трактор"

Встреча завершилась со счетом 4:1

Игроки "Автомобилиста" © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 победил челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 10 274 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (2-я минута), Стефан Да Коста (21, 39) и Ярослав Бусыгин (29). У проигравших отличился Максим Джиошвили (20).

Команды провели заключительный, шестой матч между собой в нынешнем регулярном чемпионате. "Автомобилист" по два раза переиграл соперника на своем льду и в гостях, челябинский клуб одержал по одной домашней и гостевой победе.

"Трактор" прервал свою победную серию из четырех матчей. Команда впервые проиграла в 2026 году. До этого челябинцы в родных стенах переиграли минское "Динамо" (5:4), "Автомобилист" (3:1), хабаровский "Амур" (4:2) и новосибирскую "Сибирь" (4:1).

"Автомобилист" занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 45 матчах. "Трактор" располагается на 6-й позиции с 48 очками после 46 проведенных игр. В следующем матче "Автомобилист" 17 января примет уфимский "Салават Юлаев", "Трактор" днем позднее сыграет дома против омского "Авангарда".