"Металлург" одержал свою самую крупную победу в КХЛ, забросив 9 шайб "Сочи"

Прежде магнитогорский клуб дважды побеждал соперника, забрасывая семь безответных шайб

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 9:0 одержал разгромную победу над "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 458 зрителей.

Голы забили Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55), Люк Джонсон (55) и Владимир Ткачев (59).

Для "Металлурга" эта победа стала самой крупной в КХЛ. Прежде магнитогорский клуб дважды побеждал соперника, забрасывая семь безответных шайб - в декабре 2012 года в домашней встрече с хабаровским "Амуром" и в октябре 2024 года в гостевой игре против московского ЦСКА.

"Металлург" возглавляет общую таблицу регулярного чемпионата, на счету команды 72 очка в 44 матчах. "Сочи" располагается на 10-й позиции Западной конференции с 32 очками после 42 игр. В следующем матче "Металлург" сыграет в гостях против "Адмирала" из Владивостока 17 января, "Сочи" днем ранее встретится на выезде с петербургским СКА.