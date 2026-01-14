ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ГлавнаяСпортФигурное катание

Загитова ответила на вопрос, готова ли стать участницей "Ледникового периода"

Олимпийская чемпионка является ведущей проекта
Редакция сайта ТАСС
16:32

Алина Загитова

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова рассказала, что хорошо чувствует себя в роли ведущей проекта "Ледниковый период", но не исключает, что сможет поучаствовать в нем. Об этом она рассказала журналистам.

14 января прошли съемки первого выпуска нового сезона проекта.

"Меня переполняют эмоции. Когда я переступила порог этого здания, я сразу почувствовала себя как дома. Очень переживала на самом деле сегодня, нервничала, как на соревнованиях, давно у меня такого мандража не было. Но когда я увидела знакомые лица, все сразу улетучилось. Работа сегодня шла как по маслу. Спасибо большое хочу сказать руководству Первого канала за то, что еще раз в меня поверили, дали мне шанс проявить себя. Буду ли когда-то в роли участницы? Я пока хорошо себя чувствую на месте ведущей, но никогда не говори никогда, может быть, вы меня и увидите в роли участницы", - сказала Загитова.

"Уже прошло достаточное количество времени для того, чтобы я стала более уверенной. Три года прошло, было очень много разных проектов. Я выросла не только в возрасте, но и, конечно, ментально. Тут очень большую роль играет твое внутреннее состояние и самоощущение себя на льду в роли ведущей. Я сегодня была достаточно спокойной, открытой и приняла для себя, что мне надо быть просто самой собой. Так намного проще все получается", - добавила она. 

