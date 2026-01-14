Матч чемпионата Германии "Кельн" - "Бавария" прервали из-за пиротехники

Встречу остановили спустя четыре минуты после начала и возобновили через девять минут

Редакция сайта ТАСС

© Lars Baron/ Getty Images

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Матч 17-го тура чемпионата Германии по футболу между "Кельном" и "Баварией" прервали на девять минут из-за задымления после использования пиротехники. Об этом сообщил журнал Kicker.

Встречу остановили спустя четыре минуты после стартового свистка.

"Бавария" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 44 очками. "Кельн" располагается на 12-й позиции, набрав 17 очков.