Россияне в апреле впервые за 4 года выступят на турнире FEI под флагом страны

15 января вступило в силу решение исполкома Международной федерации конного спорта об участии российских спортсменов в соревнованиях для пони, детей и юношей на всех мероприятиях FEI с использованием национального флага и гимна

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Турнир по выездке, который стартует 14 апреля в белорусской Ратомке, станет первым соревнованием под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI), на котором российские спортсмены спустя четыре года смогут выступить под флагом и с гимном своей страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).

15 января вступило в силу решение исполкома Международной федерации конного спорта об участии российских спортсменов в соревнованиях для пони, детей и юношей на всех мероприятиях FEI с использованием национального флага и гимна. Решение было принято после того, как участники проходившего 11 декабря в Швейцарии Олимпийского саммита поддержали рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета, касающиеся доступа юных спортсменов с российскими паспортами к международным молодежным соревнованиям в индивидуальных и командных видах спорта.

"Однозначно наши юные спортсмены поедут с флагом и гимном на соревнования в Республику Беларусь, - рассказала представительница пресс-службы ФКСР. - Как вы знаете, международная федерация разрешила проведение турниров под своей эгидой на территории этой страны. Мы и год назад выступали там с флагом и гимном, но в этом году статус соревнований поменялся, они станут полноценными международными стартами". С 14 по 19 апреля в Ратомке пройдет международный турнир для юных всадников по выездке, с 1 по 5 июля там же пройдут соревнования по конкуру.

"Переговорный процесс о возвращении наших всадников на международную арену не прекращался ни на день, - рассказал ТАСС советник президента ФКСР Максим Кретов. - Благодаря тому, что глава Федерации конного спорта России Марина Сечина является членом бюро Международной федерации конного спорта, нам постепенно удалось достичь значительных результатов. Сейчас нам остается только пожелать удачи нашим всадникам и болеть за них - оставаясь дома, они продолжали тренироваться и выступать, и мы надеемся, что благодаря их стартам мы услышим гимн, а флаг России снова будет развеваться над крупнейшими турнирными аренами мира".

В пресс-службе ФКСР отметили, что существуют определенные сложности, связанные с транспортировкой лошадей через границу к местам проведения зарубежных турниров. "Но тренерский штаб сборной России рассчитывает на участие своих юных спортсменов в главных стартах сезона в олимпийских дисциплинах. Я имею в виду первенства Европы и подводящие к этим турнирам международные соревнования", - добавила собеседница ТАСС.

Германский Хаген с 19 по 26 июля станет местом проведения первенства Европы по конкуру среди юношей, юниоров и детей. Неделей ранее в чешском Оломоуце будут разыграны медали первенства Европы по выездке среди юных всадников. "В прошлом году наша Дарья Самохина, выступая в нейтральном статусе, дошла до финала первенства Европы по конкуру", - рассказала представительница пресс-службы ФКСР.