Этап Кубка мира во Франции станет первым в сезоне для ски-альпинистов из РФ

На турнире в Куршевеле выступят восемь российских спортсменов

Никита Филиппов © AP Photo/ Pavel Bednyakov

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Этап Кубка мира, который пройдет с 15 по 16 января во французском Куршевеле, станет первым в сезоне для российских ски-альпинистов. Среди участников турнира есть и Никита Филиппов, который единственным из россиян сумел отобраться на Олимпиаду-2026.

15 января пройдет спринт, на следующий день спортсмены выйдут на старт вертикальной гонки. Спринт пройдет днем, вертикальная гонка - вечером при искусственном освещении.

Россияне планируют принять участие в обеих гонках. В заявку кроме Филиппова вошли еще семь имеющих нейтральный статус отечественных ски-альпинистов - Александр Антонов, Андрей Федоров, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко. В спринтерской гонке собираются стартовать 128 спортсменов из 24 стран, в вертикальной - 152 атлета из 25 стран.

Первый этап Кубка мира проходил с 6 по 7 декабря в США. Российские спортсмены изначально приняли решение не участвовать в этих соревнованиях из-за их географической удаленности от Европы, отдав предпочтение декабрьскому кубку страны в Магнитогорске. Соревнования проходили в сложных погодных условиях, однако отобравшийся на Олимпиаду Филиппов и в суровом уральском климате сумел проявить себя, победив в двух стартах. Перед выступлением в Магнитогорске россияне провели тренировочный сбор в Италии.

Ски-альпинизм в 2026 году дебютирует в программе Олимпийских игр. В Италии ски-альпинисты разыграют три комплекта наград. 19 февраля определятся победители в мужской и женской спринтерских гонках, 22 февраля будут разыграны медали в смешанной эстафете.

Ски-альпинизм - зимний вид спорта, главная задача ски-альпинистов - пройти горную трассу как можно быстрее. Фактически эта дисциплина включает в себя подъем в гору на лыжах, без них и спуск по трассе. Во время забега на гору на лыжи надевается специальная лента (камус), которая не дает им скользить. Затем нужно быстро снять лыжи и закрепить их на рюкзаке. А перед спуском камус сдирается с лыж, многие спортсмены убирают его за пазуху - на морозе клей на камусе застывает и налепить его на лыжи становится сложно.