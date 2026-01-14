"Реал" проиграл "Альбасете" в Кубке Испании в первом матче с тренером Арбелоа

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Альбасете"

© Denis Doyle/ Getty Images

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. "Реал" со счетом 2:3 уступил "Альбасете" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр (42-я минута) и Хефте Бетанкор (82, 90+4). У проигравших отличились Франко Мастантуоно (45+3) и Гонсало Гарсия (90+1).

"Реал" провел первый матч под руководством Альваро Арбелоа. Чемпион мира в составе сборной Испании был назначен главным тренером 12 января, сменив на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо. Он возглавлял команду с мая.

"Альбасете" впервые одержал победу над "Реалом". Команды до этого встречались 14 раз, мадридский клуб одержал 11 побед. В последний раз "Реал" и "Альбасете" играли друг с другом в апреле 2005 года в чемпионате Испании, тогда "сливочные" переиграли соперника на выезде (2:1). На данный момент "Альбасете" занимает 17-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона национального первенства.

Действующим победителем Кубка Испании является "Барселона". Ей же принадлежит рекорд по числу побед в турнире (32). В прошлом розыгрыше турнира "Реал" проиграл каталонскому клубу в финале (2:3 после дополнительного времени).