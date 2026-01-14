Сборные Сенегала и Марокко сыграют в финале Кубка Африки по футболу

Финальный матч состоится 18 января

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной Сенегала © AP Photo/ Mohamed Bounaji

РАБАТ, 15 января. /ТАСС/. Сборная Марокко в серии пенальти победила команду Нигерии в полуфинальном матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Марокко.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались марокканцы - 4:2.

Сборная Марокко вышла в финал Кубка Африки впервые с 2004 года. Тогда марокканцы в решающем матче проиграли команде Туниса (1:2). В 1976 году сборная Марокко стала победителем турнира.

Соперником сборной Марокко по финалу станет команда Сенегала, которая ранее обыграла египтян (1:0). Сенегальцы доходили до финала в трех из четырех последних розыгрышей соревнования: в 2019 году они проиграли в матче за титул алжирцам (0:1), в 2022-м одержали победу над египтянами (0:0, 4:2 по пенальти). В 2024 году сборная Сенегала в 1/8 финала уступила будущему победителю турнира - команде Кот-д'Ивуара (1:1, 4:5 по пенальти).

Кубок Африки завершится 18 января. В турнире участвуют сборные 24 стран Африки. Матчи проходят в шести городах Марокко.