"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в НХЛ. Зуб и Панарин отдали по голевому пасу

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу канадской команды

Защитник "Оттавы" Артем Зуб © Michael Reaves/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. "Оттава" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 8:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Артем Зуб. На его счету теперь 4 гола и 11 передач в 45 матчах сезона. Также один результативный пас отдал форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший 51-е очко (16 голов + 35 голевых передач) в сезоне. Защитник нью-йоркской команды Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

"Оттава" занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 49 очков в 46 матчах. "Рейнджерс" идут последними в Столичном дивизионе, у команды 46 очков после 48 встреч. В следующем матче "Оттава" дома сыграет с "Монреалем" в ночь на 18 января по московскому времени, "Рейнджерс" 17 января на выезде сыграют с "Филадельфией".

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" дома обыграл "Сиэтл" (3:2 ОТ), "Баффало" на своем льду победил "Филадельфию" (5:2).