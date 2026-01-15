Мирра Андреева сыграет с Векич в первом круге Australian Open

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с занимающей 70-е место в мировом рейтинге хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Жеребьевка прошла в Мельбурне.

Россиянка Людмила Самсонова встретится с немкой Лаурой Зигемунд, Диана Шнайдер - с Барборой Крейчиковой из Чехии, Анна Калинская - с британкой Сонай Картал, Анна Блинкова - с австралийкой Талией Гибсон, Оксана Селехметьева - с немкой Эллой Зайдель, Анастасия Захарова - с американкой Джессикой Пегулой. Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова сыграют с победительницами квалификации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Победительницей прошлого турнира стала американка Мэдисон Киз.