Даниил Медведев сыграет с де Йонгом в первом круге Australian Open

Андрей Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, Карен Хачанов - с американцем Алексом Микелсеном
04:13

Даниил Медведев

© Graham Denholm/ Getty Images

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев встретится с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Жеребьевка прошла в Мельбурне.

Медведев посеян на турнире под 11-м номером. Андрей Рублев (13-й номер посева) встретится с итальянцем Маттео Арнальди, Карен Хачанов (15) в первом матче сыграет с американцем Алексом Микелсеном.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. В прошлом году победителем Australian Open стал итальянец Янник Синнер, который начнет защиту титула с матча против француза Юго Гастона. 

