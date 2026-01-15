Российская фристайлистка Прусакова выступит в отборе на Олимпиаду

Соревнования пройдут в Швейцарии 15-17 января

Лана Прусакова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская фристайлистка Лана Прусакова выступит на этапе Кубка мира в швейцарском Лаксе, который является квалификационным на Олимпийские игры. Об этом говорится в материалах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые есть в распоряжении ТАСС.

Этап Кубка мира в Лаксе пройдет 15-17 января. Также на соревнованиях выступит проживающая в настоящее время в Швейцарии Анастасия Таталина.