Биатлонист Латыпов не потерял мотивацию продолжать карьеру

Спортсмен отметил, что здоровье и возраст позволяют ему продолжать выступать

Эдуард Латыпов © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр биатлонист Эдуард Латыпов любит соревнования, поэтому не утратил мотивацию продолжать карьеру. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я люблю спорт, соревнования, мне все так же это приносит удовольствие, - сказал он. - Здоровье и возраст позволяют мне продолжать выступать. Конечно, жаль, что пока нет международных турниров, но жизнь на этом не завершается".

Латыпову 31 год, он также является бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Европы.