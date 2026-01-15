"Лос-Анджелес" проиграл "Вегасу" в НХЛ. Кузьменко отдал голевой пас

Встреча завершилась победой "Вегаса" в овертайме со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вегаса" Брейден Баумэн и форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко © Ronald Martinez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. "Лос-Анджелес" уступил "Вегасу" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брейден Баумэн (24-я минута), Митч Марнер (53), Марк Стоун (61). У "Лос-Анджелеса" отличились Кевин Фиала (47), Брандт Кларк (59).

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко отметился голевой передачей. В 41 матче текущего сезона игрок набрал 18 очков (9 шайб + 9 голевых передач). Нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

Обе команды выступают в Тихоокеанском дивизионе. "Вегас" идет на первом месте с 56 очками после 45 матчей. "Лос-Анджелес" занимает пятое место с 49 очками после 46 встреч. В следующем матче "Вегас" примет "Торонто" в ночь на 16 января по московскому времени, "Лос-Анджелес" днем позднее дома сыграет с "Анахаймом".