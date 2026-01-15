Дзюба считает, что Демин неплохо играет в НБА

Баскетболист проводит дебютный сезон в лиге

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин хорошо смотрится в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.

"Я вообще слежу за "Лос-Анджеле Лейкерс", еще со времен Коби Брайанта. Слежу за Деминым. Мне он очень нравится, - сказал он. - Понятно, что не самая сильная команда - "Бруклин", но очень хорошо смотрится. Мне кажется, что он большой молодец".

"Бруклин" объявил о подписании контракта с Деминым в июле 2025 года. В июне клуб выбрал россиянина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне Демин провел за "Бруклин" 34 матча, в среднем набирая 10,4 очка, делая 3,3 подбора, 3,5 результативные передачи за игру.

Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.