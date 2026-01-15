Лукич рассказал, за счет чего россиянин Демин закрепился в НБА

По мнению главного тренера сборной России, талант и физические данные баскетболиста позволили ему стать игроком основы клуба из Нью-Йорка

Защитник "Бруклина" Егор Демин

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин играет достаточно качественно и получает неплохое игровое время в дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.

В ночь на четверг "Бруклин" уступил "Нью-Орлеану" со счетом 113:116 в гостевом матче регулярного чемпионата. Демин набрал 17 очков и отдал 5 передач. Игрок провел на площадке 28 минут 51 секунду.

"Талант и физические данные позволили Егору стать основным игроком "Бруклина". И его позиция - разыгрывающий защитник. При этом он поливалентный и может закрывать три позиции, - сказал Лукич. - Он получает неплохое игровое время, играет достаточно качественно".

"Бруклин" занимает 13-е место в Восточной конференции, команда одержала 11 побед и потерпела 27 поражений.