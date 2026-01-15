Кафельников: Андреева и Шнайдер могут проявить себя на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России считает, что для этого есть все предпосылки

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Albert Perez/ Getty Images

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут хорошо выступить на предстоящем Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), для этого есть предпосылки. Такое мнение ТАСС высказал высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников, который побеждал на Australian Open в 1999 году.

Андреева, посеянная на турнире под восьмым номером, в первом круге сыграет с хорваткой Донной Векич, Диана Шнайдер (23) - с Барборой Крейчиковой из Чехии.

"Подвигов на предстоящем турнире ждем от многих. Как будет в действительности - скоро узнаем, - сказал Кафельников. - Но у женщин могут хорошо выступить Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Есть предпосылки, что кто-то из них может здорово проявить себя".