Фристайлистки Таталина и Прусакова не прошли квалификацию на этапе КМ
Редакция сайта ТАСС
09:44
ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. Российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не смогли пройти квалификацию на этапе Кубка мира в слоупстайле. Соревнования проходят в швейцарском Лаксе.
Для попадания в финальный этап спортсменкам необходимо было занять место в десятке лучших. Таталина стала 13-й, показав результат 61,08 балла. Прусакова стала 21-й с результатом 49,40 балла.
Этап Кубка мира в Лаксе проходит с 15 по 17 января и является квалификационным на Олимпийские игры.