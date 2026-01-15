Фристайлистки Таталина и Прусакова не прошли квалификацию на этапе КМ

Спортсменки не смогли войти в десятку лучших

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Таталина © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. Российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не смогли пройти квалификацию на этапе Кубка мира в слоупстайле. Соревнования проходят в швейцарском Лаксе.

Для попадания в финальный этап спортсменкам необходимо было занять место в десятке лучших. Таталина стала 13-й, показав результат 61,08 балла. Прусакова стала 21-й с результатом 49,40 балла.

Этап Кубка мира в Лаксе проходит с 15 по 17 января и является квалификационным на Олимпийские игры.