Ольховский: Мирре Андреевой досталась непростая соперница на Australian Open

Россиянка сыграет в первом круге с Донной Векич из Хорватии

Мирра Андреева © AP Photo/ Mahesh Kumar A.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер достались непростые соперницы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В первом круге Андреева сыграет с хорваткой Донной Векич, а Шнайдер встретится с победительницей двух турниров Большого шлема Барборой Крейчиковой из Чехии.

"Андреевой и Шнайдер достались очень непростые соперницы, несмотря на то, что они выше их в мировом рейтинге, - сказал Ольховский. - В женском теннисе многое зависит от психологии, и ярко выраженных лидеров не так много. И Векич и Крейчикова являются сильными и опытными теннисистками, легко обыграть их вряд ли получится".

Людмила Самсонова (18-й номер посева) встретится с немкой Лаурой Зигемунд, Анна Калинская (31) - с британкой Сонай Картал, Анна Блинкова - с австралийкой Талией Гибсон (специальное приглашение), Оксана Селехметьева - с немкой Эллой Зайдель, Анастасия Захарова - с американкой Джессикой Пегулой (6). Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова (11) сыграют с победительницами квалификации.

"Мне кажется, что из наших девушек больше всего с жеребьевкой повезло Людмиле Самсоновой. Будем следить за выступлением наших спортсменов", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.