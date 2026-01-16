На полюсе холода в Якутии стартовал экстремальный марафон

Забег проходит 16 и 17 января, трасса проложена между селами Томтор и Оймякон

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Скрябин/ ТАСС

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. VII Экстремальный марафон "Полюс холода Оймякон" стартовал в Якутии, спортсмены вышли на дистанции 5, 10, 15 и 21,1 км. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь марафона Анна Лебединская.

"В Оймяконском районе Якутии стартовал седьмой экстремальный марафон "Полюс холода Оймякон". В первый день вышли участники на дистанции 5, 10, 15 и 21,1 км. Короткие дистанции пробежали 49 спортсменов из Якутии и других регионов страны, а также представитель Японии. <...> Сегодня достаточно тепло, минус 38 градусов на момент старта. Участники стартовали под залпы салюта", - сказала Лебединская.

В 2026 году регистрацию прошли 96 человек, четверо из них заявились на две дистанции, поэтому всего пробегут 100 человек.

Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале, в 2026 году забег посвящен 100-летию Индигирской экспедиции геолога Сергея Обручева. Он первым предположил, что полюс холода Северного полушария находится в Оймяконском котловане. Мероприятие также посвящено Году единства народов России.

Забег проходит 16 и 17 января, трасса проложена между селами Томтор и Оймякон. 17 января ожидаются забеги участников на дистанциях марафона (42,2 км) и ультрамарафона (50 км). Помимо россиян, участие принимают также спортсмены из Белоруссии и Японии.

Оймяконский район известен своими низкими температурами. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.