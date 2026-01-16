Лыжник Ардашев намерен бороться за победу во всех зачетах Кубка России

Спортсмен занимает первое место в общем зачете

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Лидер Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев намерен бороться за победы во всех зачетах. Такое мнение он высказал ТАСС.

Ардашев занимает первое место в общем зачете, имея в активе в 718 очков. Вторым идет трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (405).

"Конечно, я все равно обращаю на это внимание. Все-таки может всякое случиться. Например, даже сейчас, в новогодние праздники, вместо того, чтобы отмечать, я переболел и провалялся с температурой, - сказал Ардашев. - Но это уже все позади. Борьба будет продолжаться. И надо постараться все-таки побороться за все зачеты - спринтерские, дистанционные и, понятно, общий зачет".

Ардашеву 27 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира 2020 года на дистанции 15 км.

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Казани на базе лыжно-биатлонного комплекса "Мирный" с 15 по 18 января.