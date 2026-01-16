Панжинский оценил шансы российских лыжников пройти квалификацию в спринте

Савелий Коростелев и Дарья Непряева пока ни разу не проходили квалификацию на этапах Кубка мира

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева в этом сезоне могут не пройти квалификацию к спринтерским гонкам на этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в классическом спринте Александр Панжинский.

В этом сезоне россияне еще не выходили в основную часть соревнований.

"Нашим ребятам не хватает скорости движений. Они не привыкли к таким спринтерским кругам, как на Кубке мира, у нас круге длиннее, - сказал Панжинский. - Савелий и Дарья проходят адаптацию и, возможно, что в этом сезоне им так и не удастся пройти квалификацию. Но я думаю, что со временем они привыкнут".

"Они больше заточены под дистанционные гонки, и там мы видели, как наши спортсмены заезжали не только в топ-10, но и в топ-5. Так что я считаю более правильным оценивать их реальный уровень по дистанции, но и над спринтом нужно работать", - добавил собеседник агентства.