Сорокина признали второй звездой дня в НХЛ

Голкипер "Айлендерс" в пятый раз в сезоне сыграл "на ноль"

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © David Berding/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на пятницу "Айлендерс" в гостях со счетом 1:0 обыграли "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Сорокин отразил все 35 бросков и был признан первой звездой матча. Вратарь в пятый раз в сезоне сыграл "на ноль", одержав 15-ю победу в сезоне. Этот шатаут стал для него 27-м в карьере в НХЛ, а победа в матче - 140-й. Сорокин является лидером сезона по числу "сухих" матчей.

Первой звездой дня был признан американский нападающий "Баффало" Тэйдж Томпсон. В домашнем матче с "Монреалем" (5:3) форвард забросил три шайбы и отдал две голевые передачи. Третьей звездой дня стал американский нападающий "Вегаса" Джек Айкел, в домашней игре с "Торонто" (6:5 ОТ) он отдал три голевые передачи и забросил победную шайбу в овертайме.