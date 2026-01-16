Дзюба оценил работу тренера Слуцкого в "Шанхай Шэньхуа" в 2025 году

Китайский клуб под руководством российского специалиста занял второе место в чемпионате страны

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий © Yuichi Masuda/ Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Леонид Слуцкий хорошо себя показал на посту главного тренера футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" в прошлом году. Такое мнение ТАСС высказал нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба.

В прошедшем сезоне Слуцкий занял с "Шанхай Шэньхуа" второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.

"В Китае все хорошо у него, единственное, чего не хватило, - чемпионства, все к этому шло, - сказал Дзюба. - Но команде, которая всю жизнь пятое место занимала, тяжело, у них нет такого менталитета-победителя".

Слуцкому 54 года, он возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. По ходу карьеры он тренировал казанский "Рубин", элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.