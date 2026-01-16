Олимпийскую чемпионку Пападакис отстранили от комментирования Олимпиады

Габриэла Пападакис © AP Photo/ Francisco Seco

ТАСС, 16 января. Американский канал NBC отстранил олимпийскую чемпионку в танцах на льду француженку Габриэлу Пападакис от комментирования фигурного катания на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом Пападакис рассказала газете L'Equipe.

Как сообщила спортсменка, решение было принято после жалобы ее бывшего партнера Гийома Сизерона.

"Насколько мне известно, после официальной жалобы Гийома телеканал посчитал, что моя нейтральность была нарушена и я не смогу комментировать Олимпийские игры. Я понимаю их позицию, но чувствую несправедливость", - сказала Пападакис.

Ранее стало известно, что Пападакис планирует опубликовать автобиографическую книгу "Чтобы не исчезнуть". В ней она рассказала, что в последние годы сотрудничества у нее сильно ухудшились отношения с Сизероном. Спортсмены постоянно ссорились, а Сизерон, по словам Пападакис, демонстрировал нестабильное эмоциональное поведение, то сближаясь с фигуристкой, то отдаляясь. Француженка заявила, что Сизерон пытался контролировать ее, и она не могла чувствовать себя безопасно наедине с ним.

Спортсмены объявили о завершении совместной карьеры в декабре 2024 года. Вместе они выступали с 2008 года. На Олимпиаде в Пекине спортсмены установили мировой рекорд, набрав в сумме 226,61 балла. Второе место с 220,51 балла заняли российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Пападакис и Сизерон также являются пятикратными чемпионами мира и Европы. С 2025 года Сизерон выступает в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри.