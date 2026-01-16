Чесноков назвал уверенной победу теннисистки Андреевой над Шнайдер

Андреева победила Шнайдер в полуфинале турнира WTA в Аделаиде

Редакция сайта ТАСС

Диана Шнайдер и Мирра Андреева © Sarah Reed/ Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева одержала уверенную победу над соотечественницей Дианой Шнайдер в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой. В финале Андреева встретится с Викторией Мбоко из Канады.

"Хорошая победа Андреевой над Шнайдер. Мирра играла очень уверенно и контролировала ход матча с самого начала. Шнайдер на этом турнире показывала неплохую игру, но сегодня у нее мало что получалось против Андреевой. Думаю, в финале будет очень хороший матч", - сказал Чесноков.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.