Теннисистка Мирра Андреева обратится к психологу перед финалом в Аделаиде

В решающем матче турнира россиянка сыграет с канадкой Викторией Мбоко
08:23

Мирра Андреева

© Mark Brake/ Getty Images

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева поговорит с психологом перед финалом турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

В финале, который пройдет в субботу, Андреева встретится с Викторией Мбоко из Канады. В прошлом году Андреева рассказала, что начала работать с психологом.

"Мне надо будет поговорить со своим психологом перед завтрашним финалом, - сказала теннисистка. - Она профи в этих делах, и мне даже интересно, что мне посоветует". 

WTA