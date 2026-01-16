Логинов выиграл спринт на этапе Кубка России по биатлону

Вторым стал Кирилл Бажин, третьим - Роман Еремин

Редакция сайта ТАСС

Александр Логинов © Александр Рюмин/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ярославской области.

Логинов преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 3,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание - 3,4 секунды; 0 промахов). Третьим стал Роман Еремин (+4,3; 1).

Третий этап Кубка России завершится 18 января.