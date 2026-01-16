Светлов готов рассмотреть предложения от клубов КХЛ

Последним клубом Светлова был "Сочи", который он возглавлял с октября 2022 года по январь 2023 года

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира и Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы Сергей Светлов выразил готовность продолжить работать в России, возглавив один из клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Светлов рассказал в интервью ТАСС.

"Надеюсь продолжить работу в КХЛ, жду предложений, в постоянном контакте с агентом. Я в теме всего, что сейчас у нас происходит - в частности вижу, что некоторые североамериканские тренеры неожиданно покидают наши клубы, где-то даже бросают их. Сил и энергии много, готов к работе", - сказал Светлов.

При Светлове "Сочи" проиграл 21 матч подряд, установив антирекорд по этому показателю в лиге.

"Там команда у меня была молодая, больше половины игроков из клуба Молодежной хоккейной лиги "Капитан" (находится в системе "Сочи" - прим. ТАСС), откуда мы черпали резервы - 12 человек. И эти ребята тренировались, бились. Мальчиками для битья мы не были ни для кого в КХЛ. Я делал свое дело, мальчишки у меня росли, и некоторые из них попали на другой уровень, чему я рад. Поражение - это ведь тоже как учеба, человек должен все пройти. Не умеешь проигрывать, не научишься побеждать", - отметил он.