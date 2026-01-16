Фигуристке Костылевой присвоили звание кандидата в мастера спорта

Соответствующий приказ подписал министр спорта и физической культуры Московской области Дмитрий Абаренов

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фигуристке академии "Ангелы Плющенко" Елене Костылевой присвоили звание кандидата в мастера спорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Плющенко опубликовал фото приказа, подписанного министром спорта и физической культуры Московской области Дмитрием Абареновым. "Елене Костылевой присвоен спортивный разряд - КМС. Поздравляем нашу спортсменку. Благодарим Министерство физической культуры и спорта Московской области", - написал Плющенко.

8 января Плющенко объявил о возвращении Костылевой в его академию. 21 декабря фигуристка покинула академию Плющенко и тренировалась в академии Софьи Федченко.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.