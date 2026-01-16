Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы в Германии

Он одержал третью победу подряд

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россиянин Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы по скелетону в германском Винтерберге. Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

Семенов показал результат 1 минута 53,02 секунды. Россиянин сумел опередить показавшего второй результат Дависа Валдовскиса из Латвии на 0,35 секунды. Третьим по сумме двух попыток стал британец Джейкоб Солсбери (отставание - 0,39 секунды).

Это третья подряд победа Семенова на этапах Кубка Европы после четырехлетнего вынужденного пропуска международных стартов. Ранее он дважды занимал первые места на этапах в австрийском Инсбруке.

Как сообщал ранее ТАСС, российские спортсмены досрочно лишились возможности отобраться на мужской и женский олимпийские турниры по скелетону. Причиной тому стали действия Международной федерации бобслея и скелетона, она с большим запозданием приняла решение о допуске на свои турниры российских спортсменов в нейтральном статусе.