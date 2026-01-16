В США застрелили баскетболиста студенческой команды

Андре Беллу было 20 лет

Редакция сайта ТАСС

© Luke Hales/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американский баскетболист студенческой команды колледжа Теннесси Андре Белл был застрелен в автомобиле. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на полицию города Нэшвилл.

Беллу было 20 лет.

Спортсмен ехал с двумя друзьями по автомагистрали после соревнований по гимнастике. Он получил ранение в голову и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

"Он был выдающейся фигурой в нашей баскетбольной команде, но больше всего его будут помнить за заразительную улыбку, добрый характер и уникальную способность всегда создавать теплую атмосферу", - сказал главный тренер команды, за которую выступал Белл, Джеремайа Кратчер.