СКА обменял хоккеиста Зинченко в московское "Динамо"

СКА взамен получил нападающих Макара Ханина и Ивана Соболева

Нападающий "Динамо" Иван Зинченко © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хоккеист Иван Зинченко перешел из петербургского СКА в московское "Динамо" в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

СКА взамен получил нападающих Макара Ханина и Ивана Соболева.

Зинченко 23 года. Форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и подмосковный "Витязь". Всего в лиге он провел 136 матчей, забросив 15 шайб и сделав 6 результативных передач.

Контракт Зинченко с "Динамо" действует до конца мая 2026 года.