СКА обменял хоккеиста Зинченко в московское "Динамо"
Редакция сайта ТАСС
15:32
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хоккеист Иван Зинченко перешел из петербургского СКА в московское "Динамо" в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
СКА взамен получил нападающих Макара Ханина и Ивана Соболева.
Зинченко 23 года. Форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и подмосковный "Витязь". Всего в лиге он провел 136 матчей, забросив 15 шайб и сделав 6 результативных передач.
Контракт Зинченко с "Динамо" действует до конца мая 2026 года.