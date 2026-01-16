Авербух прокомментировал успех фигуристов с русскими фамилиями в США

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Призеры чемпионата США, носящие русские фамилии, не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию. Такое мнение журналистам высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Победителем чемпионата США в мужском одиночном катании стал Илья Малинин. Второе место занял Эндрю Торгашев, бронза досталась Максиму Наумову.

"Их родители эмигрировали или уехали из нашей страны, многие еще во время Советского Союза. Не надо воспринимать их как российских спортсменов, которые выступают теперь за другую страну. Да, их родители решили жить в США. Они там родились, они там пошли кататься на коньках. Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию. И такое передергивание, что мы их упустили, - никто их никуда не отпускал, они не тренировались у российских тренеров здесь, в России", - сказал Авербух.

При этом он отметил, что в фигурном катании существует сильное сообщество российских спортсменов. "Та же мама Ильи Малинина выступала за Узбекистан, мама Торгашева из Одессы. И, конечно, здорово, что сын [Евгении] Шишковой и [Максима] Наумова, наших прекрасных спортсменов, которые действительно представляли Россию, также на пьедестале. Но не надо обобщать и цепляться за эти фамилии, они вообще за другие страны выступали", - заключил Авербух.