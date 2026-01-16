Авербух пожелал Валиевой кинематографичного возвращения в большой спорт

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Сергей Булкин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух верит в талант российской фигуристки Камилы Валиевой и желает ей кинематографичной истории про преодоление. Об этом он рассказал журналистам.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

"Я не люблю строить прогнозы, тем более по поводу возможных выступлений. Я уверен, что Камила бесконечно талантлива. Камила повзрослела, и вхождение в новый сезон, в эту реку большого спорта, это испытание. Но при этом она молода, талантлива, у нее замечательный тренерский штаб, и все условия созданы, поэтому все только в руках самой Камилы", - сказал он.

Авербух отметил, что сейчас важно оказать Валиевой максимальную поддержку. "Мы ее все поддерживаем, желаем удачи. Будет принято решение выступить - замечательно, нет, значит, не надо форсировать форму. Я думаю, что наша задача сейчас поддерживать, не строить бесконечные прогнозы, потому что это длинная дорога. Но мне очень хочется пожелать Камиле, чтобы она ее именно прошла, потому что тогда это будет абсолютно кинематографичная история про преодоление, возвращение. И у нее все есть для того, чтобы себя поставить на этот пьедестал", - добавил он.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.