Легкоатлеты Кнороз и Лысенко выполнили нормативы на зимний ЧМ в Польше

Выполнение нормативов не означает автоматического получения путевок на чемпионат мира

Полина Кнороз © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прыгунья с шестом Полина Кнороз и прыгун в высоту Данил Лысенко первыми из россиян выполнили квалификационные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Польше. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Квалификационный норматив в женских прыжках с шестом равен 4,70 метра, в мужских прыжках в высоту - 2,30 метра. Квалификационный период длится с 1 ноября по 8 марта, сам чемпионат мира в помещении пройдет в польской Торуни с 20 по 22 марта.

На Мемориале Лукашевича и Середкина, который проходил в пятницу в Челябинске, Лысенко победил с прыжком на 2,33 метра. Кнороз там же на смешанном турнире шестовиков удался прыжок на 4,74 метра.

Выполнение квалификационных нормативов не означает для российских и белорусских легкоатлетов автоматического получения путевок на чемпионат мира. С весны 2022 года россияне и белорусы лишены возможности выступать на всех крупных международных стартах под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций.