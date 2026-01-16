Авербух уверен, что любая из первой пятерки фигуристок РФ выиграла бы ЧЕ

Он считает, что уровень турнира серьезно упал после отстранения спортсменов из России

Редакция сайта ТАСС

Илья Авербух © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Любая из пяти сильнейших российских фигуристок выиграла бы нынешний чемпионат Европы, уровень которого серьезно упал после отстранения спортсменов из России. Такое мнение журналистам высказал призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух.

"Да, однозначно. Можно сказать, что любая из первой пятерки точно [бы выиграла]. Уровень действительно [упал], особенно в женском одиночном катании, да и в мужском, турнира категории В или С. Чемпионат Европы давно уже упал в уровне, его держали исключительно российские спортсмены", - сказал он.

Авербух отметил, что без российских спортсменов европейский чемпионат "голый", и сейчас свой шанс используют спортсмены, которые тренируются у российских специалистов. "Естественно получилось, что выигрывают ребята, девчонки с российскими фамилиями за Эстонию, Грузию. Также тренируются у Этери Тутберидзе. Они ловят свой шанс, пока нас нет", - добавил он.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. ISU сделал исключение из правил, допустив к отбору на Олимпиаду фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые успешно квалифицировались на Игры.